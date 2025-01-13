Piyasaya 120 milyon TL'lik karşılıksız çek veren firari yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 34 yaşındaki Fatih S. piyasaya 120 milyon TL'lik karşılıksız çek verdi. Hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 13:13, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 13:14
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 120 milyon TL'lik karşılıksız çek verme suçundan 24 yıl hapis cezası bulunan Fatih S.'yi (34) Mahmudiye Mahallesi'nde sokakta yürürken yakalayıp gözaltına aldı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.