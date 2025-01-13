Manisa merkezli DEAŞ operasyonu: 23 şüpheli gözaltında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "GÜRZ-38" operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 13'ünün tutuklandığını, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 13:14, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 13:19
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını X hesabından paylaştı.
Yerlikaya'nın operasyona dair paylaşımı şu şekilde;
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonlar Manisa, Adana ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirildi.
Şüphelilere Yönelik Suçlamalar:
Operasyonun Sonuçları:
- 23 şüpheli yakalandı,
- 13 kişi tutuklandı,
- 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bakan Yerlikaya, "Terör odaklarına karşı 'terörü kaynağında yok etme' stratejimizle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." dedi.