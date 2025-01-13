Manisa merkezli DEAŞ operasyonu: 23 şüpheli gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonlar Manisa, Adana ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirildi.

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