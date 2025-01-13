Settar Aslan: Asgari ücretle bağı olmayanlar asgari ücreti belirliyor

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, sendika genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.Toplantıda konuşan Öz Orman-İş Genel Aslan, Asgari ücreti belirleyenlerin Asgari ücretli olmaması tezatlığına vurgu yaptı.

Aslan, orman ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) çalışanlarının maaş ve ücretlerine refah payının yansıtılması gerektiğini belirterek "İşçi, 'geliri düşük ve sabit, vergisi yüksek ve artan oranlı emekçi' tanımından kurtulmalı. Bunun için de hem gelirde hem vergide adaleti sağlamak gerek" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısını eleştiren Aslan, asgari ücretle bağı olmayan üç cephenin asgari ücreti belirlediğini söyledi.

Settar Aslan, "Devlet hiçbir çalışanına asgari ücret vermiyor. Türk-İş de asgari ücretli üye yok, TİSK'de de asgari ücret veren iş veren yok. Asgari ücretle bağı olmayan üç cephe asgari ücreti belirliyor. Bunların olmasında bir engel yok. Ama asgari ücretin gerçek muhataplarının işin göbeğinde olmasını sağlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'İşçiler enflasyonun ağır yükü karşısında ezildi'

Öz Orman-İş Genel Başkanı, "Memur enflasyon karşısında bir nebze korunmaya alınırken işçi enflasyonun ağır yükü altında ezildi. Dün yaşananların açmış olduğu yaralar daha fazla büyümeden kamu işçileri için koruyucu nitelikte olan iki unsurun oluşması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi sabitlenmiş vergi bir diğeri ise desteklenmiş seyyanen zam. 2024 yılında yapamadığımızı 2025 yılında yapmamız gerekiyor" açıklamalarında bulundu.