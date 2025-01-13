Muhsin Yazıcıoğlu davası zaman aşımına uğrayarak düştü

Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılında yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin açılan davada, dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır'ın da aralarında bulunduğu üç kamu görevlisi, "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak, 2021 yılında verilen bu kararın ardından Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşınan dava dosyası, zaman aşımına uğrayarak sanıkların cezalarının düşmesine neden oldu.

FETÖ İDDİASI

2009 yılında meydana gelen helikopter kazasında Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, 9 üst düzey kamu görevlisi hakkında dava açılmıştı. Sanıklar arasında dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Sistemleri Teknisyeni, Sivil Savunma Müdürü, Emniyet İstihbarat Şube Müdürü, Jandarma ve Emniyet yetkilileri bulunuyordu. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı, suikastın FETÖ tarafından planlandığını ve helikopterin suikasta uğratıldığını ileri sürmüştü.