'38 yaşında EYT'den emekli olanları izah etmek zor'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HaberTürk ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Asgari ücrete temmuz ayında zamdan, belediyelerin SGK'ya olan borçlarına kadar bilgi veren Bakan Işıkhan'ın "emeklilerin maaşlarını ödemek için belediyelerin borcunun ödemesinin gerektiği" açıklaması dikkati çekti.

"EYT'DEN 38 YAŞINDA EMEKLİ OLANLARI İZAH ETMEK ZOR"

Vedat Işıkhan, kendisine Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili soru yöneltildiğinde şu yanıtı verdi:

EYT'den 38 yaşında emekli olan 1.200'e yakın vatandaşımız var. Bunu izah etmek gerçekten çok zor. Ortalama EYT emekli yaşı 48.

TÜRKİYE'DE PRİM ÖDEME YILI AZ

Almanya'da 40 yıl prim ödeyip 20 yıl emekli maaşı alıyorlar. Türkiye'de durum tam tersi. Ülkemizde 20 yıl prim ödeniyor; 40 yıl 50 yıl emekli maaşı veriliyor.

ÇALIŞANIN EMEKLİYE ORANI

Türkiye genelinde emeklilerin çalışanlara oranı tarihi zirveye yükseldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre Türkiye'de 1 emekliye karşılık 1,5 çalışan bulunuyor. Vedat Işıkhan da bu konuyla ilgili geçmişle günümüzü karşılaştırarak oluşan riske şu ifadelerle dikkati çekti: Aktüel oran 1,5'a yakın. Dünya ortalaması 1,8. Gelişmiş ülkelerde bu oran 2. bu oran Türkiye'de geçmiş yıllarda 5 idi.

"16 BİN 600 EMEKLİ VAR"

Şu anda 16,6 milyon emeklimiz var. Biz de SGK olarak sahip olduğumuz bütçenin yüzde 75'ini emekli maaşlarıma ayırmak zorundayız.