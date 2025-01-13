Emniyet düğmeye bastı: 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
Tekirdağ'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şahıs da tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 14:13, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 14:14
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Süleymanpaşa ilçesinde düzensiz göçmenlerin taşındığı tespit edilen otomobilde arama yapıldı.
Otomobilde 3 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettikleri değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.