Adana'da yolcu otobüsü yandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 14:30, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 16:05
Adana'dan Yalova'ya giden Yılmaz Üner'in kullandığı içinde 8 yolcu bulunan otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde motor kısmından alev aldı.
Otobüs şoförü Üner, alevleri fark edince aracı emniyet şeridine çekti, yolcuların da tahliyesini sağladı.
Yanan otobüs kullanılamaz hale geldi
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Bir süre trafiğe kapanan yol, yangının söndürülmesinin ardından açıldı.
Araç kullanılamaz hale geldi.