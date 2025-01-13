Büro Memur-Sen'den özür dileme çağrısı

Bazı basın yayın organlarında, Büro Memur-Sen'in Esenboğa Protokol Yolu üzerindeki kentsel servis alan imarlı bir arsa alımıyla ilgili gerçeği yansıtmayan haberler yer aldı. Haberde, sendikanın arsayı değerinin üzerinde aldığı öne sürüldü.

Genel Başkan Yusuf Yazgan'ın Açıklamaları:

"Arsamız kentsel servis alan imarlı ve tek tapuludur."

Yazgan, arsayı almadan önce Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı bir değerleme firmasına araştırma yaptırıldığını ve fiyatların bölgedeki diğer arsalardan farklı olmadığını belirtti.

"Haberde doğruluk yok."

Söz konusu haberde, farklı ilçelerdeki ilanlarla kıyaslama yapılarak yanıltıcı bilgiler verildiğini vurgulayan Yazgan, iddiaların gerçeklikten uzak olduğunu ifade etti.

"Gazetecilik ilkelerine aykırı."

Haberin tek taraflı, karalayıcı ve iftira niteliğinde olduğunu söyleyen Yazgan, ne kendisine ne de sendikanın basın müşavirliğine konuyla ilgili görüş sorulmadığını kaydetti.

Yargıya Başvuru Yapılacak

Yazgan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı; 'Üyelerimizin alın teri ve birikimleri bizim için değerlidir. Karalamaya yönelik bu haberi yapanlar, bunun bedelini Yüce Türk Adaleti önünde ödeyecektir. Haberi yayımlayan gazeteye, özür dileme çağrısında bulunuyoruz.'

Büro Memur-Sen'in konuya ilişkin sosyal medya paylaşımı şu şekilde