Çamura saplanan tır sonu oldu! Başına taş isabet eden kişi öldü

Reşit Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldırım, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldırım, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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