Çamura saplanan tır sonu oldu! Başına taş isabet eden kişi öldü
Gaziantep'te çamura saplanan aracını kurtarmaya çalışan şahıs, başına isabet eden taş nedeniyle ağır yaralandı. Şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 15:02, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 16:02
Şehitkamil ilçesine bağlı Nesimi Mahallesi'nde çamura saplanan tırı kurtarmaya çalışan Reşit Yıldırım'ın (53) başına aracın lastiğinden fırlayan taş isabet etti.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldırım, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldırım, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Reşit Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.