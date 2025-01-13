Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi eski teğmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 15:18, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 15:27
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve daha önce ihraç edilen teğmen İ.D'nin (32) saklandığı adresi tespit etti.
Hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.