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Motorine zam geldi: Fiyatlar pompaya yansıdı

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zam geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 07:37, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 09:01
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Motorinin litre fiyatı gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zamlandı.

Benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 47.24 liradan satılıyor.

BENZİN FİYATLARI

Benzinin litresi ise ortalama 45.32 liradan satılıyor.

Ankara

Benzin: 45 lira 80 kuruş

Motorin: 47 lira 88 kuruş

İzmir

Benzin: 46 lira 17 kuruş

Motoin: 49 lira 28 kuruş

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