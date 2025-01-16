Motorine zam geldi: Fiyatlar pompaya yansıdı
Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zam geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 07:37, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 09:01
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Motorinin litre fiyatı gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zamlandı.
Benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 47.24 liradan satılıyor.
BENZİN FİYATLARI
Benzinin litresi ise ortalama 45.32 liradan satılıyor.
Ankara
Benzin: 45 lira 80 kuruş
Motorin: 47 lira 88 kuruş
İzmir
Benzin: 46 lira 17 kuruş
Motoin: 49 lira 28 kuruş