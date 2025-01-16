Motorine zam geldi: Fiyatlar pompaya yansıdı

Benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Motorinin litre fiyatı gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zamlandı.

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