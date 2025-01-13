Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş ve sözleşmeli er alınacağını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 16:58, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 17:01
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı.
Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 29 Ocak tarihinde sona erecek.