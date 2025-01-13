Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı.

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