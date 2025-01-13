Gözaltına alınan Belediye Başkanı Akpolat, İstanbul'a getirildi

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip, ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan Rıza Akpolat, polis eşliğinde İstanbul'a getirildi.

- "Ne olduğunu bilmiyoruz"

Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Akpolat, burada gazetecilere, "Avukatlarım gerekli açıklamayı yapacaklar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize de açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde gözaltına alındım. Babamın rahatsızlığı nedeniyle Altınoluk'ta onu ziyarete gittim. Sabah saatlerinde oradan gözaltına alındım." ifadelerini kullandı.

Hastanedeki kontrolleri tamamlanan Akpolat, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Rıza Akpolat'ın burada ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.