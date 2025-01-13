Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptıran iş yeri sahibi boğuldu

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hacıderviş Mahallesi'nde meydana geldi. Şekerleme dükkanı işleten İsmail Özoğlu, hamur yoğurma makinesinin pervanesine atkısını kaptırdı. Özoğlu, atkısının sıkıştırması sonucu boğuldu. Sesleri duyan komşu esnaf, hamur yoğurma makinesinin yanında hareketsiz olarak bulduğu Özoğlu için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, İsmail Özoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirledi. Yapılan incelemenin ardından Özoğlu'nun cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.