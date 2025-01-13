Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar neler?

2025 yılında yeni evlenecek çiftlere müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Aile Yılı kapsamında alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi verileceğini açıkladı. Peki, yeni evleneceklere faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz"

ENİ EVLENECEKLERE FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği için başvurular https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-yeni-evlenecekler-icin-evlilik-kredisi-basvurusu üzerinden yapılacak.

FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek,

Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),

Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,

Başvuru tarihi itibari ile resmi nikah gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkümiyet kararı bulunmamak,

Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.