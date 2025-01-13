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Bakan Işıkhan ile Ankara Büyükşehir arasında 'tuvalet' polemiği

Katıldığı bir programda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya yönelik borçları hakkında açıklamalarda bulunan ve "ABB, SGK borçlarına karşılık tuvaletler teklif etti." diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ABB'den yanıt geldi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, Bakan Işıkhan'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, SGK'ya borçların yapılandırılması için satılabilir nitelikte 572 taşınmaz sunulduğu, ancak bunların görmezden gelinerek "tuvalet teklif edildi" şeklinde çarpıtıldığı kaydedildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 18:58, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 19:00
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Bakan Işıkhan ile Ankara Büyükşehir arasında 'tuvalet' polemiği

Habertürk'te katıldığı bir programda Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında açıklamalar yapan Bakan Vedat Işıkhan, Ankara'nın borcunun 8,7 milyar liraya ulaştığını ve borcun 5 yılda 55 kat arttığını söyledi.

Emekli maaşı ödemeleri ve sağlık hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için bu ihtiyaçların karşılanması gerektiğini belirten Bakan Işıkhan, SGK'ya gayrimenkulle ödeme tekliflerinin reddedildiği iddialarının da gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Işıkhan ayrıca, ABB'nin SGK'ya teklif ettiği gayrimenkullerde ipotek, haciz veya şerh olduğunu belirterek, "Bir tanesinde yoktu, onu yapılandırma sürecine soktuk. Bize önerdikleri listelerde tuvaletler, bankamatikler, depolar var. Bunların üzerinde de ipotekler var. ABB, SGK borçlarına karşılık tuvaletler teklif etti. Bunların üzerinde de ipotek var" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi

ABB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Işıkhan tarafından yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Işıkhan ayrıca, "ABB, SGK borçlarına karşılık tuvaletler teklif etti." ifadesini kullanmıştı.

"Satılabilir nitelikte 572 taşınmaz sunduk"

ABB tarafından yapılan açıklamada, belediye olarak SGK'ya borçların yapılandırılması için 572 taşınmaz sunulduğu kaydedildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyemizin SGK'ya yönelik borç yapılandırma süreci hakkında Sayın Bakan Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür ifadeler, hem etik dışıdır hem de devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, SGK'ya borçlarımızın yapılandırılması için Anafartalar Çarşısı gibi kıymetli ve satılabilir nitelikte 572 taşınmaz sunduk.

Ancak, bunlar görmezden gelinmiş ve tamamen gerçek dışı iddialarla "tuvalet teklif edildi" şeklinde çarpıtılmıştır."

"Tuvalet" polemiği

Işıkhan'ın "tuvaletler teklif ettiler" açıklamasına yönelik de ABB, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi gelelim tuvalet gerçeğine:

Ulus'ta bulunan 525 bağımsız bölümlü içerisinde tuvalet ve deposu da bulunan Anafartalar Çarşısı 2016 yılında üçlü protokolle SGK'dan alındı.

02.09.2024 tarihinde 30 adedi arsa 525 adedi de Anafartalar Çarşısı'nın tamamı olmak üzere SGK'ya teminat olarak bildirildi. Bu çarşıyı SGK'dan protokolle alırken nasıl tuvaletler tapu kaydından çıkarılmadan teslim alındıysa yine aynı şekilde tuvaleti, deposu, bankamatik yerleriyle birlikte teminat olarak gösterilmiştir."

"Toplam 33 kalem arsa bildirildi"

Haciz arsa konusunda ise şu açıklama yapıldı:

"İddia edilen "hacizli arsa" konusuna gelince: Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak SGK'ya toplam 33 kalem arsa bildirilmiştir. Bu arsaların toplam değeri 1 milyar 193 milyon 350 bin lira olup, üzerlerindeki toplam haciz tutarı yaklaşık 3 milyon liradır.

Bu durumda, haciz tutarını değerinden düşüp kabul etmek mi zor geldi, yoksa "silkeleyin" talimatı doğrultusunda bu arsaları kabul etmemek mi işinize geldi? Sayın Bakan, ya size yanlış bilgi veriliyor ya da kamuoyunu yanıltmak amacıyla bilerek gerçeği yansıtmayan açıklamalar yapıyorsunuz.

Her iki durumda da bu tutum kabul edilemez."

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