Bakan Şimşek yatırımcılarla buluşmak için Londra'ya gidecek

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın yeniden adaylığına dair açıklama
Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın yeniden adaylığına dair açıklama
SGK'dan açıklama: Keyfi değil, mevzuata uygun yönetiliyoruz
SGK'dan açıklama: Keyfi değil, mevzuata uygun yönetiliyoruz
Bakan Işıkhan ile Ankara Büyükşehir arasında 'tuvalet' polemiği
Bakan Işıkhan ile Ankara Büyükşehir arasında 'tuvalet' polemiği
Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar neler?
Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar neler?
Bakan Kacır açıkladı: İkiz Dönüşüm ve Yapay Zeka için yeni destek
Bakan Kacır açıkladı: İkiz Dönüşüm ve Yapay Zeka için yeni destek
Beşiktaş Belediye Başkanının gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme
Beşiktaş Belediye Başkanının gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme
Akaryakıta çifte zam! Motorin 50 TL'yi görebilir
Akaryakıta çifte zam! Motorin 50 TL'yi görebilir
Bakan Memişoğlu'ndan 'maaş kesintisi' açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan 'maaş kesintisi' açıklaması
'38 yaşında EYT'den emekli olanları izah etmek zor'
'38 yaşında EYT'den emekli olanları izah etmek zor'
Bakan Bolat: Cari işlemler açığı tahminlerin altına gerilemiştir
Bakan Bolat: Cari işlemler açığı tahminlerin altına gerilemiştir
Asgari ücrete ara zam olur mu?
Asgari ücrete ara zam olur mu?
Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu
Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu
Tren biletlerine zam! İşte YHT'de yeni tarife
Tren biletlerine zam! İşte YHT'de yeni tarife
Emekli zam farkı için şubatı bekleyecek
Emekli zam farkı için şubatı bekleyecek
Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı: Eş başkanlar tutuklandı
Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı: Eş başkanlar tutuklandı
Erdoğan bugün açıklıyor: Aile için müjdeler
Erdoğan bugün açıklıyor: Aile için müjdeler
Birinci dönem bitiyor: Okula eğlenceli ara
Birinci dönem bitiyor: Okula eğlenceli ara
Çiftçiye rüzgar ve güneş enerjisi için yüzde 70 hibe
Çiftçiye rüzgar ve güneş enerjisi için yüzde 70 hibe
DYS sistemine uzmanlar ne dedi?
DYS sistemine uzmanlar ne dedi?
Edirne'de motosiklet ve scooter yasaklandı
Edirne'de motosiklet ve scooter yasaklandı
İnternetten alışverişte iade hakkı kaldırıldı mı?
İnternetten alışverişte iade hakkı kaldırıldı mı?
'Kayıt dışı'na 7,4 milyar lira ceza kesildi
'Kayıt dışı'na 7,4 milyar lira ceza kesildi
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Mersin'de 2.500 ton patatesin imhası devam ediyor
Mersin'de 2.500 ton patatesin imhası devam ediyor
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ifade verecek
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ifade verecek
Bingöl Valiliği: Kadın sporculara toplu saldırı iddiaları asılsız
Bingöl Valiliği: Kadın sporculara toplu saldırı iddiaları asılsız
Meclis'te emekli maaşı mesaisi başlıyor
Meclis'te emekli maaşı mesaisi başlıyor
E-imza çetesi, lise mezunlarını avukat yapmış
E-imza çetesi, lise mezunlarını avukat yapmış
Soğuk hava tansiyonu yükseltiyor
Soğuk hava tansiyonu yükseltiyor
İstanbul'da ortak yazılı skandalı: 6 okulda yazılılar yeniden yapılacak
İstanbul'da ortak yazılı skandalı: 6 okulda yazılılar yeniden yapılacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Şimşek yatırımcılarla buluşmak için Londra'ya gidecek

Bakan Şimşek, uluslararası yatırımcılar ve finans sektörünün önde gelen kuruluşlarının üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 19:25, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 19:26
Yazdır
Bakan Şimşek yatırımcılarla buluşmak için Londra'ya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu yılın ilk yatırımcı buluşmalarını da gerçekleştireceği Londra temasları 14-17 Ocak'ta yapılacak.

Şimşek, yarın başlayacak ziyareti kapsamında uluslararası yatırımcılar, üst düzey fon yöneticileri, kıdemli ekonomistler ile finans sektörünün önde gelen üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek.

Buradaki görüşmelerinde Şimşek, geçen yılın değerlendirmesi ve 2025 vizyonu hakkında değerlendirmede bulunacak.

Temasları kapsamında yatırımcılarla ikili ve geniş katılımlı toplantılarda bir araya gelecek Bakan Şimşek, bu etkinliklerde yer alacak üst düzey katılımcılara Türkiye ekonomisine ilişkin sunum yapacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber