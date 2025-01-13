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SGK'dan açıklama: Keyfi değil, mevzuata uygun yönetiliyoruz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iddialarına yanıt verdi. SGK, "Haciz, ipotek veya şerh bulunan gayrimenkullerin devralınması mevzuat gereği mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 19:56, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 19:58
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SGK'dan açıklama: Keyfi değil, mevzuata uygun yönetiliyoruz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gündeme getirdiği iddialara yönelik resmi X hesabından açıklama yaptı. SGK, kurumun keyfi uygulamalarla değil, kanun ve mevzuat çerçevesinde yönetildiğini vurguladı.

Açıklamada, haciz, şerh veya ipotek bulunan gayrimenkullerin SGK tarafından devralınmasının mümkün olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

  • "SGK, kamu yararı gözeterek hareket etmektedir. Bugüne kadar birçok farklı siyasi partiye mensup belediyelerden 1.200'den fazla gayrimenkul devralınmıştır. Ancak bu devirlerde, gayrimenkullerin üzerinde haciz, şerh veya ipotek bulunmamıştır."
  • "Üzerinde haciz, ipotek ve şerh bulunan taşınmazların SGK'ya devri için teklif edilmesi ya bilgi eksikliğinden ya da kamuoyunu yanıltma çabasından kaynaklanmaktadır. Bu yaklaşım, devlet ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır."

Şeffaflık Vurgusu

SGK, tüm belediyelere borçlarını kapatmaları için şeffaf bir süreç yürüttüklerini belirterek, "Üzerinde herhangi bir yasal kısıt bulunmayan gayrimenkuller teklif edildiğinde süreç son derece açık bir şekilde yürütülmektedir" dedi.

Ayrıca, konunun siyasi bir zemine çekilerek tartışılmasının yerine, belediyelerin borçlarını kapatma niyetiyle hareket etmelerinin önemine vurgu yapıldı.

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