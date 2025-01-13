Sosyal medyada trend olan akım çocukları tehdit ediyor

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın yeniden adaylığına dair açıklama
Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın yeniden adaylığına dair açıklama
SGK'dan açıklama: Keyfi değil, mevzuata uygun yönetiliyoruz
SGK'dan açıklama: Keyfi değil, mevzuata uygun yönetiliyoruz
Bakan Işıkhan ile Ankara Büyükşehir arasında 'tuvalet' polemiği
Bakan Işıkhan ile Ankara Büyükşehir arasında 'tuvalet' polemiği
Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar neler?
Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar neler?
Bakan Kacır açıkladı: İkiz Dönüşüm ve Yapay Zeka için yeni destek
Bakan Kacır açıkladı: İkiz Dönüşüm ve Yapay Zeka için yeni destek
Beşiktaş Belediye Başkanının gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme
Beşiktaş Belediye Başkanının gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme
Akaryakıta çifte zam! Motorin 50 TL'yi görebilir
Akaryakıta çifte zam! Motorin 50 TL'yi görebilir
Bakan Memişoğlu'ndan 'maaş kesintisi' açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan 'maaş kesintisi' açıklaması
'38 yaşında EYT'den emekli olanları izah etmek zor'
'38 yaşında EYT'den emekli olanları izah etmek zor'
Bakan Bolat: Cari işlemler açığı tahminlerin altına gerilemiştir
Bakan Bolat: Cari işlemler açığı tahminlerin altına gerilemiştir
Asgari ücrete ara zam olur mu?
Asgari ücrete ara zam olur mu?
Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu
Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu
Tren biletlerine zam! İşte YHT'de yeni tarife
Tren biletlerine zam! İşte YHT'de yeni tarife
Emekli zam farkı için şubatı bekleyecek
Emekli zam farkı için şubatı bekleyecek
Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı: Eş başkanlar tutuklandı
Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı: Eş başkanlar tutuklandı
Erdoğan bugün açıklıyor: Aile için müjdeler
Erdoğan bugün açıklıyor: Aile için müjdeler
Birinci dönem bitiyor: Okula eğlenceli ara
Birinci dönem bitiyor: Okula eğlenceli ara
Çiftçiye rüzgar ve güneş enerjisi için yüzde 70 hibe
Çiftçiye rüzgar ve güneş enerjisi için yüzde 70 hibe
DYS sistemine uzmanlar ne dedi?
DYS sistemine uzmanlar ne dedi?
Edirne'de motosiklet ve scooter yasaklandı
Edirne'de motosiklet ve scooter yasaklandı
İnternetten alışverişte iade hakkı kaldırıldı mı?
İnternetten alışverişte iade hakkı kaldırıldı mı?
'Kayıt dışı'na 7,4 milyar lira ceza kesildi
'Kayıt dışı'na 7,4 milyar lira ceza kesildi
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Mersin'de 2.500 ton patatesin imhası devam ediyor
Mersin'de 2.500 ton patatesin imhası devam ediyor
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ifade verecek
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ifade verecek
Bingöl Valiliği: Kadın sporculara toplu saldırı iddiaları asılsız
Bingöl Valiliği: Kadın sporculara toplu saldırı iddiaları asılsız
Meclis'te emekli maaşı mesaisi başlıyor
Meclis'te emekli maaşı mesaisi başlıyor
E-imza çetesi, lise mezunlarını avukat yapmış
E-imza çetesi, lise mezunlarını avukat yapmış
Soğuk hava tansiyonu yükseltiyor
Soğuk hava tansiyonu yükseltiyor
İstanbul'da ortak yazılı skandalı: 6 okulda yazılılar yeniden yapılacak
İstanbul'da ortak yazılı skandalı: 6 okulda yazılılar yeniden yapılacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sosyal medyada trend olan akım çocukları tehdit ediyor

İzmir'de geçtiğimiz hafta 11 yaşındaki bir çocuğun sosyal medyada trend olan kolonya yakma akımını uygulamak isterken hayatını kaybetmesi, sosyal medyadaki bazı akımlarının çocuklar üzerindeki tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 20:25, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 20:27
Yazdır
Sosyal medyada trend olan akım çocukları tehdit ediyor

Ailelerin çocukları tehdit eden bu akımların farkında olmadığını belirten Doç. Dr. Sabriye Dayı, "Ailelerimiz çocuklarının ellerindeki telefonla arkadaş gruplarıyla paylaştıkları şeyin çok masum olduğunu düşünüyor. Ancak bu sosyal medyadan kaynaklanan taklit etme ve merak duygusunu arttırıcı olaylarda çocuk bunları aynen uygulamaya çalışıyor. Merak ediyor ve video çekmeye çalışıyor. 'Çakmak nasıl yanıyor', 'kolonya dökersek nasıl yanıyor', 'kazağınızın bir tarafını çakmakla tutuşturursanız nasıl yanıyor.' Bunlar sosyal medyada video olarak gösteriliyor. Çocuk da aynısını tekrar etmek istiyor. Aynısını tekrar ettiği zaman ne yazık ki küçük bir yanıkla kurtulamıyoruz. Oldukça derin ve çok fazla ameliyat yapılmasını gerektirecek sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bu hastalarımız kalıcı izler, kalıcı sakatlıklar ve hareket kısıklıklarıyla bize gelmiş oluyorlar" dedi.

"Çocuğun merak duygusuna hitap ediyor"

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne her ay bu konuyla ilgili ciddi yanıkları olan çocukların geldiğini ve ölümle sonuçlanabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Dayı, "Aileler ve okuldaki öğretmenlerin de bu konuda çok hassas olması ve üzerinde durması gerekiyor. Sosyal medyanın çok masum olmadığını, çocuğun merak duygusuna hitap ettiğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız" şeklinde konuştu.

"Yanıcı maddeleri çocuklardan uzak tutun"

Çocukları tehlikeli akımdan korumanın yöntemlerini sıralayan Doç. Dr. Dayı, "Evde yanıcı maddelerin bulunmaması önemli. Çocukların sosyal medyada belirli hareket alanlarının ve girebilecekleri internet sitelerinin de kısıtlanmış olması ayrıca önem kazanıyor. Ailelerin bu tür konuları anlatırken kendi aralarında şaka ile anlatmaları bile çocuklar için ayrıca taklit edilmesi gereken bir durum haline dönüşebilir. O nedenle aile bireylerinin aralıklarla bir psikolog yardımı alması faydalı olabilecektir" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber