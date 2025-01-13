MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileriyle görüştü

Yapılan görüşmede, müzakerelerde katedilen mesafe ve gelinen son nokta ele alınırken, ateşkes çabalarının sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri konusunda telefonda görüştü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net