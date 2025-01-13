MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileriyle görüştü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın, Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri konusundaki görüşmesinde, ateşkes çabalarının sürdürülmesinde mutabık kalındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 20:54, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 21:17
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri konusunda telefonda görüştü.
Yapılan görüşmede, müzakerelerde katedilen mesafe ve gelinen son nokta ele alınırken, ateşkes çabalarının sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.