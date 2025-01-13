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Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasına kısa zamanda varılacağına inandığını vurgulayarak, "Aylar önce ortaya konulan ateşkes önerisinin nihayet gerçekleşmesine çok yakınız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 23:32, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 23:42
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Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu belirtti

ABD Başkanı Biden, 4 yıllık başkanlık dönemindeki dış politikasını yorumladığı konuşmasında, Orta Doğu ve Gazze konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Biden, geçen yaz kendisinin kamuoyuna duyurduğu ateşkes önerisiyle ilgili aylar süren çalışmaların ardından artık sonuca çok yaklaştıklarını kaydederek, "İsrail ile Hamas arasındaki savaş hakkında şunu söyleyeyim; aylar önce ortaya konulan ateşkes önerisinin nihayet gerçekleşmesine çok yakınız." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile dünden bu yana önemli görüşmeler yaptığını hatırlatan Biden, "Bu anlaşmayı tamamlamak için yoğun çaba gösteriyorum." diye konuştu.

Biden, söz konusu ateşkes anlaşmasının gerçeklemesi halinde esirlerin serbest bırakılacağını, çatışmaların duracağını ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılacağını ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Savaşın başladığı günden beri korkunç acılar çeken Filistinlilere insani yardımın önemli ölçüde artması mümkün olacak. Filistinliler cehennemi yaşadılar. Çok fazla masum insan öldürüldü. Filistin halkı barışı ve kendi geleceklerini belirleme hakkını hak ediyor. İsrail de barışı ve gerçek güvenliği hak ediyor."

Biden, kendinden sonraki Donald Trump yönetimine de bu konuda aynı hassasiyeti göstermesi çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkes konusundaki son durumu değerlendiren ABD Başkanı Biden, ateşkes anlaşmasına bir an önce varılması gerektiğini belirtmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini açıklamıştı.

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