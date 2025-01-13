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AVM'nin tavan arasından düşen işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir AVM'nin havalandırma borularının bulunduğu tavan arasında çalışan S.P. (50), metrelerce yükseklikten yürüyen merdivenin üzerine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.P. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 21:48, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 21:49
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AVM'nin tavan arasından düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 17.00 sıralarında Çankaya ilçesi Or-An Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, AVM'nin havalandırma borularının olduğu tavan arasında çalışan S.P., bastığı zeminin çökmesiyle metrelerce yükseklikten yürüyen merdivenlerin üzerine düştü. İhbar üzerine AVM'ye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.P., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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