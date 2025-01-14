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Kadınları bayıltıp taciz eden taksici tutuklandı

İstanbul'da bir kadının görüntüsünü çekerek kıskandırmak isteği eşine gönderdiği iddia edilen taksici sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 17:18, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 17:18
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Kadınları bayıltıp taciz eden taksici tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, müşterilerini kendini savunamayacak hale getirerek taciz ettiği ve video çektiği iddia edilen şüpheli taksi sürücü Bayram N. bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli Bayram N., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılmıştı. Taksici sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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