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'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türk vatandaşı hastalardan sonra gelmelerine rağmen, geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 22:50, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 22:58
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'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasına açıklama

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında ortaya atılan "Türk vatandaşı hastalardan sonra gelmelerine rağmen, geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, Sağlık Bakanlığının, Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Konulu Genelgesi'nde yer alan durumlar haricinde, kimseye öncelik verilmesinin söz konusu olmadığına dikkati çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık kurum ve kuruluşlarında genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

1. Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),

2. Engelli hastalar,

3. Hamileler,

4. 65 yaş üstü hastalar,

5. Yedi yaşından küçük çocuklar,

6. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler ile aileleri,

7. 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden Sağlık Bakanlığımıza devredilen sağlık kuruluşlarında geçerli olmak üzere, öncelikli olarak garnizon dışından sevkle gelenler, hizmetteki Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile emekli TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler,

8. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı olan çocuklar,

9. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hakkında koruyucu tedbir kararı olan ya da kadın konuk evinden hizmet alan kadın ve beraberindeki çocuklar,

10. Hakimler ve cumhuriyet savcıları."

Açıklamada, kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

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