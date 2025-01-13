Kaza yerinde kamyonun çarptığı trafik polisi ağır yaralandı

Ağır yaralanan polis memuru ve diğer 3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücü ile minibüste bulunan Asuman A. (46) ve Hilal A. (16) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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