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MSÜ'den KHO diploma töreni görüntüleriyle ilgili iddialara açıklama

Milli Savunma Üniversitesinden (MSÜ), Kara Harp Okulu diploma töreni görüntüleriyle ilgili iddialara ilişkin, "Bu görüntülerin MSÜ Rektörünün talimatıyla çekildiği ve ilk olarak yine rektörün emriyle servis edildiğine yönelik iftira niteliğindeki asılsız iddia ve ithamları, görsel ve yazılı medyada ısrarla konuşup yazmaya devam eden şahıslar hakkında hukuki sürecin başlatılacağı" açıklamasında bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 23:40, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 23:42
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MSÜ'den KHO diploma töreni görüntüleriyle ilgili iddialara açıklama

MSÜ'den yapılan açıklamada, 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu'nda icra edilen Diploma ve Sancak Devir-Teslim Töreni sonrasında meydana gelen hadiselere dair görüntülerin 30 Ağustos akşamından itibaren sosyal medyada paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kendilerini Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen teğmenlerin avukatı olarak beyan eden kişiler ve bazı gazeteciler tarafından, sosyal medyada yayımlanan görüntülerin MSÜ Rektörünün talimatıyla çekildiği ve ilk olarak yine rektörün emriyle servis edildiğine yönelik asılsız iddia ve ithamlar dile getirilmektedir. Bu iddia ve ithamlar gerçek dışıdır." ifadelerine yer verildi.

Tören sonrasında yaşananlara dair sosyal medyada tespit edilebilen ve kamuoyuna mal olan ilk görüntünün paylaşımının 31 Ağustos'ta sosyal medya platformu X'te "mustafaonsel" adlı hesaptan yapıldığı belirtilerek, daha sonra yapılan araştırmalarda bu görüntünün tören alanındaki bir öğrenci tarafından cep telefonuyla çekildiği ve mesajlaşma gruplarına gönderildiği, buradan da sosyal medyaya taşındığının anlaşıldığı kaydedildi.

- "Hukuki süreç başlatılacak"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu hadiseyle ilgili en çok kullanılan fotoğraf ise bir foto muhabiri tarafından çekilmiş ve aynı gün ilgili basın kuruluşunun internet sitesinde törenle ilgili yayımlanan haberinde de yer almıştır. Bu video ve fotoğrafın Kara Harp Okulu tarafından çekilen görüntülerle ilgisi yoktur. Ayrıca o gün tören alanında değişik medya kuruluşlarına mensup 18 basın mensubu görev yapmış, video ve fotoğraf çekmiştir.

TV ekranları ile yazılı basında dile getirilen kasıtlı iddia ve ithamların amacının, Milli Savunma Üniversitesini yıpratmak, devam eden soruşturmayı yönlendirmek ve mecrasından saptırmak olduğu açıktır. Bu görüntülerin MSÜ Rektörünün talimatıyla çekildiği ve ilk olarak yine rektörün emriyle servis edildiğine yönelik iftira niteliğindeki asılsız iddia ve ithamları, görsel ve yazılı medyada ısrarla konuşup yazmaya devam eden şahıslar hakkında hukuki süreç başlatılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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