Polisi görünce camdan atlayan genç demir korkuluğun üzerine düşerek öldü

MSÜ'den KHO diploma töreni görüntüleriyle ilgili iddialara açıklama
MSÜ'den KHO diploma töreni görüntüleriyle ilgili iddialara açıklama
%3,66 Faizli 24 Ay Taksitli 100.000 TL!
%3,66 Faizli 24 Ay Taksitli 100.000 TL!
Sponsorlu İçerik
'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasına açıklama
'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasına açıklama
Karekodlu sistemle şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor
Karekodlu sistemle şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor
Bakanlıktan açıklama: İnternet alışverişlerinde iade hakkı kalktı mı?
Bakanlıktan açıklama: İnternet alışverişlerinde iade hakkı kalktı mı?
Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın yeniden adaylığına dair açıklama
Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın yeniden adaylığına dair açıklama
SGK'dan açıklama: Keyfi değil, mevzuata uygun yönetiliyoruz
SGK'dan açıklama: Keyfi değil, mevzuata uygun yönetiliyoruz
Bakan Işıkhan ile Ankara Büyükşehir arasında 'tuvalet' polemiği
Bakan Işıkhan ile Ankara Büyükşehir arasında 'tuvalet' polemiği
Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar neler?
Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar neler?
Bakan Kacır açıkladı: İkiz Dönüşüm ve Yapay Zeka için yeni destek
Bakan Kacır açıkladı: İkiz Dönüşüm ve Yapay Zeka için yeni destek
Beşiktaş Belediye Başkanının gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme
Beşiktaş Belediye Başkanının gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme
Akaryakıta çifte zam! Motorin 50 TL'yi görebilir
Akaryakıta çifte zam! Motorin 50 TL'yi görebilir
Bakan Memişoğlu'ndan 'maaş kesintisi' açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan 'maaş kesintisi' açıklaması
'38 yaşında EYT'den emekli olanları izah etmek zor'
'38 yaşında EYT'den emekli olanları izah etmek zor'
Bakan Bolat: Cari işlemler açığı tahminlerin altına gerilemiştir
Bakan Bolat: Cari işlemler açığı tahminlerin altına gerilemiştir
Asgari ücrete ara zam olur mu?
Asgari ücrete ara zam olur mu?
Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu
Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu
Tren biletlerine zam! İşte YHT'de yeni tarife
Tren biletlerine zam! İşte YHT'de yeni tarife
Emekli zam farkı için şubatı bekleyecek
Emekli zam farkı için şubatı bekleyecek
Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı: Eş başkanlar tutuklandı
Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı: Eş başkanlar tutuklandı
Erdoğan bugün açıklıyor: Aile için müjdeler
Erdoğan bugün açıklıyor: Aile için müjdeler
Birinci dönem bitiyor: Okula eğlenceli ara
Birinci dönem bitiyor: Okula eğlenceli ara
Çiftçiye rüzgar ve güneş enerjisi için yüzde 70 hibe
Çiftçiye rüzgar ve güneş enerjisi için yüzde 70 hibe
DYS sistemine uzmanlar ne dedi?
DYS sistemine uzmanlar ne dedi?
Edirne'de motosiklet ve scooter yasaklandı
Edirne'de motosiklet ve scooter yasaklandı
İnternetten alışverişte iade hakkı kaldırıldı mı?
İnternetten alışverişte iade hakkı kaldırıldı mı?
'Kayıt dışı'na 7,4 milyar lira ceza kesildi
'Kayıt dışı'na 7,4 milyar lira ceza kesildi
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Mersin'de 2.500 ton patatesin imhası devam ediyor
Mersin'de 2.500 ton patatesin imhası devam ediyor
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ifade verecek
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ifade verecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Polisi görünce camdan atlayan genç demir korkuluğun üzerine düşerek öldü

İstanbul Küçükçekmece'de polis ekiplerini görünce camdan atlayan 19 yaşındaki yabancı uyruklu genç, demir korkulukların üzerine düşerek hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 23:51, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 23:50
Yazdır
Polisi görünce camdan atlayan genç demir korkuluğun üzerine düşerek öldü

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir grup şahıs cadde üzerinde yürüdükleri sırada polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Yaşadıkları daireye kaçan şahıslardan bazıları, ekiplerin kendilerini kovalayarak binaya girdiğini görünce 1. katın penceresinden aşağı atladı. Arkadaşları gibi aşağı atlayan Mısır uyruklu A.Z.Y.'nin (19) gövdesine bina girişindeki demir kapı korkuluğu saplandı. Bir süre yürüdükten sonra yere yığılan genç, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine sokağa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, 3 kişi ise kayıplara karıştı. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla morga götürüldü.

Mısır uyruklu gencin kaçmaya çalışırken yaralandıktan sonra yere yığıldığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber