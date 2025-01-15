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Girdiği evde 12 yaşındaki kızı taşla öldüren şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da girdiği evde 12 yaşındaki kızı öldürdüğü, 5 yaşındaki kardeşini de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 18:33, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 18:33
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Girdiği evde 12 yaşındaki kızı taşla öldüren şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'taki bir evde Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiği, kardeşi A.S'nin başından ve gözünden yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli Zekeriyya A'nın (51) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen Zekeriyya A, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundantutuklandı.

- Olay

Bağcılar'da, 13 Ocak'ta ihbar üzerine 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'taki adrese giden polis ekipleri, evde yalnız oldukları öğrenilen 12 yaşındaki Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiğini, 5 yaşındaki kardeşi A.S'nin başı ve gözünden yaralandığını belirlemişti.

Olayın ardından fenalaşan çocukların annesi G.S'nin (48), polis ekiplerine, evlerine giren bir kişinin çocuklarına taşla saldırdığını söylediği öğrenilmişti.

Yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen şüpheli Zekeriyya A. (51) operasyonla yakalanmıştı.

Şüphelinin ifadesinde, ölen M.S'nin ailesiyle daha önce tanıştıklarını, eve elektrik tamiratı için geldiğini, tamirat sonrası istediği paranın verilmemesi üzerine kızın kendisine bıçak çektiğini öne sürdüğü öğrenilmişti.

Öte yandan, şüphelinin olaydan önceki gün eve misafirliğe gittiği ortaya çıkmıştı.

Olay günü, anne G.S'nin bir çocuğunu yanına alarak İl Göç İdaresine gittiği, bu sırada eve gelen şüphelinin eldiven taktığı ve evdeki eşyayı dağıttığı belirlenmişti.

Hırsızlık ihtimali üzerinde duran ekipler, evde yaşanan boğuşma sırasında zanlının kaldırım taşıyla M.S'yi öldürdüğünü, maktulün boynunda hafif bıçak izi olduğunu tespit etmişti.

Anne G.S'nin 4 çocuğu olduğu ve eşinin yurt dışında çalıştığı öğrenilmişti.

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