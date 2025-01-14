14 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları
14 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis Grup toplantısında konuşacak
(TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, Aslan Selim Anadolu Lisesi Açılış Töreni'ne katılacak.
(Adıyaman/09.30/11.00)
2- TBMM'den
- MHP ve DEM Parti Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurul, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni ele alacak
(TBMM/10.45/12.45/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Lansmanı ile Protokol İmza Töreni'ne katılacak.
(Ankara/15.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'nü ziyaret edecek.
(Ankara/10.00)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı ve İş Forumu'na katılacak.
(Ankara/14.30)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2024'e ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretim istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep)
2 - İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Paris/22.30)
2- BKT Avrupa Kupası'nın 15. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Litvanya'nın Wolves ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/20.00)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçlarında Aliağa Petkimspor, İsrail'in Hapoel Netanel Holon takımına Macaristan'da, Manisa Basket ise Almanya'nın Niners Chemnitz takımına konuk olacak.
(Szombathely/20.00/Chemnitz/22.00)
4- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftası, Aras Kargo-VakıfBank maçıyla başlayacak.
(İzmir/18.00)
5- Dakar Rallisi Suudi Arabistan'da sürecek.
6- Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a devam edilecek.
(Melbourne)