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AK Parti değişimin kapısını sonuna kadar açtı! 'Türkiye Yüzyılı'nda yeni yüzler yeni sözler

Vatandaşla olan teması artırmayı amaçlayan AK Parti, saha çalışmalarını artıracak. Bağımsız anket şirketleri ile çalışılacak. Sadece kadrolar değil söylemler de değişecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 07:35, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 07:37
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AK Parti değişimin kapısını sonuna kadar açtı! 'Türkiye Yüzyılı'nda yeni yüzler yeni sözler

AK Parti, bu yıl da vatandaşla olan temasını artırmak için bilimsel ve sosyolojik araştırmalara dayanan saha anket çalışmalarını sürdürecek. Toplumun problemlerinin tespiti için yapılan çalışmalar genişletilecek ve hükümetin attığı ve atacağı adımların vatandaş nezdindeki yankıları toplanarak, uygulanan politikaların yansımaları ele alınacak.

Ekonomi, enflasyon, hayat pahalılığı, istihdam, savunma, terör, mülteciler, tarım, eğitim, sağlık, sosyal politikalar, turizm, dış politika gibi onlarca başlıkta halkın nabzı tutulacak. Vatandaştan gelen beklenti, talep, öneri, kaygı ve şikayetler raporlaştırılarak bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. "Halk nezdinde hiçbir şey ya da hiç bir kimse eleştiriden muaf tutulamaz" düsturu ile hareket edilecek. Bağımsız araştırma şirketlerinden çıkan sonuçlar mevcut politikaları şekillendirecek ve yeni politikalar üretilmesine imkan sağlayacak.

SÖZ VATANDAŞIN OLACAK

Araştırmalar dahilinde bu senenin en dikkat çeken başlıklarından birinin "Terörsüz Türkiye" girişiminin toplum üzerindeki yansıması olması bekleniyor. AK Parti, güvenlik ve toplumsal barış konularında da vatandaşların düşüncelerini derinlemesine analiz etmeyi amaçlayacak.

DEĞİŞİM VE ÖZE DÖNÜŞ

Böylelikle vatandaşın görüşlerinin daha geniş bir katılımla değerlendirilmesi imkanı sağlanacak. Parti başlattığı "Değişim ve öze dönüş" hareketini sadece kadrolarında değil, siyasi metodoloji, yöntem ve iletişim stratejileri alanında da gerçekleştirecek. "Hep birlikte beraber yönetme ve yeni bir yüzyıl inşa etme" hedefleri çerçevesinde, yeni yüzyılda yeni şeyler söyleyecek bir AK Parti inşa edilecek.

EL ELE YENİ YÜZYILA

AK Parti kaynakları "31 Mart'taki oy kabının sebeplerini iyi analiz ediyoruz. Hatayı sadece yönetimsel sorunlarda değil, kendimizde de arıyoruz. Değerlerimize, erdemlerimize ve ahlakımıza sahip çıkan, bir siyaseti önceliyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın da sık sık dile getirdiği gibi 'iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına' batırıyoruz. Bu süreçte öz eleştiriyi sık yapıyoruz. 23 yıldır olduğu gibi vatandaşımızın dertlerini, sorunlarını, görüş ve önerilerini önemsiyoruz. Her bir vatandaşımızın görüşü bizim için altın değerinde. Yeni yüzyılı 85 milyon vatandaşımız ile hep birlikte inşa etmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Emrah Özcan

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