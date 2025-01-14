526 bin oyun 250 milyon avro gelir: Golf turizmi yeni rekor peşinde

Yılda 130 bin golfçüyü ağırlayan Antalya Belek bölgesi, dünyada en yüksek geliri bırakan ve turizmin 12 aya yayılmasını sağlayan golf turizmine katkı sunuyor. İspanya, Portekiz gibi ülkelerle yarışan Türkiye'nin bu alandaki en büyük kozu ise Antalya'daki büyük tesisler. Belek bölgesinde son 10 yılda ortalama 500 bini aşkın golf oyunu sayısına ulaşıldı. 2024 toplamındaki oyun sayısı ise 526 bine ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 13 artış sağlandı.

GOLF MİSAFİRİ HAFTADA 3 BİN 500 AVRO HARCIYOR

Cornelia Masters Golf Turnuvası kapsamında Cornelia Golf Club Genel Müdürü Ali Şahin ile Cornelia Diamond Golf Resort&Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, turizme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Belek'in yıl bazında rahatlıkla 600 bin round oyun oynanan bir golf destinasyonu olabileceğini söyleyen Şahin, "Golf turizminden Türkiye yaklaşık 200 milyon avro gibi bir döviz girdisi kazanıyor ki bu, dönem dönem 250 milyon avroya kadar da çıkabiliyor. Özellikle İspanya, golf turizminden yaklaşık 5 milyar dolar arasında bir girdi sağlayabiliyor. Dolayısıyla ülke olarak bizim yeni golf destinasyonları oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu. Şahin, "Bir golf misafiri, sezonuna göre değişkenlik göstermekle beraber, haftalık 1.500 ila 3 bin 500 avro arasında para harcayabiliyor. Bu yıl İngilizler, Almanları yerinden ederek ziyaretçi sayımızda ilk sıraya yükseldi" dedi.

GEÇEN SEZON SORUN YAŞAMADIK

Cornelia Diamond Golf Resort&Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, turizmde 2024 yılını değerlendirdi ve 2025 yılına ilişkin beklentileri paylaştı. Antalya'nın Türkiye turizminde pilot bölge olduğunu ve turist sayısı anlamında 2024 sezonunun iyi bir sezon olduğunu ifade eden Alkaya, "Doluluk ve hizmet anlamında hiçbir sıkıntı olmadı. 'Her şey dahil' denilen bu ürün yağmuru sistemini Türkiye'den daha iyi uygulayan bir ülke yok. Burada önemli olan doğru fiyat. Biz hep bunu vurguluyoruz. Doğru fiyatı bulursak en doğru turizm gelirine ulaşabileceğimizi düşünüyoruz" dedi. Cornelia Diamond Golf Resort'ta düzenlenen üçüncü Cornelia Golf Masters ve ve Cornelia Open Golf Turnuvaları, 9-12 Ocak'ta Türkiye'den en iyi golfçüleri bir araya getirdi.

Orhan Orhun Ünal