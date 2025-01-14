Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı!
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan listenin ilk sırasında ise İstanbul'dan bir ilçe bulunuyor. Bu ilçenin nüfusu 57 şehre fark attı. İşte detaylar...
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 07:50, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 07:54
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan listenin ilk sırasında ise megakent İstanbul'dan bir ilçe bulunuyor. Bu ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı.
Ülke nüfusunun yüzde 18,34'ünün yaşadığı İstanbul'un ilçelerinden Esenyurt, 978 bin kişi ile "Türkiye'nin en kalabalık ilçesi" oldu.
Esenyurt'u, 939 bin 497 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesi izledi. Diğer ilçelerdeki nüfus oranı ise şöyle listelendi...
- İstanbul Pendik: 743.774
- İstanbul Bağcılar: 744.351
- Adana Seyhan: 787.771
- İstanbul Küçükçekmece: 792.030
- Bursa Osmangazi: 885.273
- Ankara Keçiören: 923.404
- Ankara Çankaya: 937.546