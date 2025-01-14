Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan listenin ilk sırasında ise megakent İstanbul'dan bir ilçe bulunuyor. Bu ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı.

Ülke nüfusunun yüzde 18,34'ünün yaşadığı İstanbul'un ilçelerinden Esenyurt, 978 bin kişi ile "Türkiye'nin en kalabalık ilçesi" oldu.

Esenyurt'u, 939 bin 497 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesi izledi. Diğer ilçelerdeki nüfus oranı ise şöyle listelendi...