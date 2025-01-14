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Meteorolojiden sağanak, buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Yozgat ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 07:59, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 08:03
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Meteorolojiden sağanak, buzlanma ve çığ uyarısı

Yağışların; genellikle sağanak, Trakya kesimi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat ve Gümüşhane çevreleri ile gece saatlerinde Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Balıkesir'in batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile zamanla Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimleri ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Yozgat çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ARTVİN °C, 9°C

Çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı bulutlu

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