Suçlamalar başladı anne 'Salim yaptı' dedi

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

NELER DEĞİŞECEK?

Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk suçlamanın tutuklu anne Yüksel Güran'dan geldiğini söyledi. Eryılmaz "Az kaldı, görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi" dedi.

Eryılmaz şöyle devam etti: "Yüksel 'Salim yaptı' dedi. Hadi bakalım, söz sırası Salim'de. Sadece izleyin, istinaftan önce neler değişecek. Bunları daha çok duyacaksınız. Cezaevi ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız."