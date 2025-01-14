Suçlamalar başladı anne 'Salim yaptı' dedi
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk suçlamanın tutuklu anne Yüksel Güran'dan geldiğini söyledi.
Kaynak : Akşam
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 08:12, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 08:13
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk suçlamanın tutuklu anne Yüksel Güran'dan geldiğini söyledi. Eryılmaz "Az kaldı, görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi" dedi.
NELER DEĞİŞECEK?
Eryılmaz şöyle devam etti: "Yüksel 'Salim yaptı' dedi. Hadi bakalım, söz sırası Salim'de. Sadece izleyin, istinaftan önce neler değişecek. Bunları daha çok duyacaksınız. Cezaevi ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız."