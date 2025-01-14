Ünlü oyuncu Bedia Ener yaşamını yitirdi

Oyuncu Bedia Ener'in vefat haberini oğlu, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı 'Ben melek oldum' notuyla duyurdu.

Yaprak Dökümü, Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı ve Mahallenin Muhtarları gibi birçok önemli projeyle tanınan tiyatro sanatçısı Bedia Ener'in ölüm haberi sevenlerini üzdü.