Ünlü oyuncu Bedia Ener yaşamını yitirdi
Birçok önemli projede yer alan oyuncu Bedia Ener 70 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 08:26, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 08:27
Oyuncu Bedia Ener'in vefat haberini oğlu, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı 'Ben melek oldum' notuyla duyurdu.
Yaprak Dökümü, Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı ve Mahallenin Muhtarları gibi birçok önemli projeyle tanınan tiyatro sanatçısı Bedia Ener'in ölüm haberi sevenlerini üzdü.