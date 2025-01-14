İstanbul'da 11 milyon uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen "NARKOKAPAN-7" operasyonunda; 11 Milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 Ton 275 kg katkı Maddesi ele geçirildi." ifadesini kullandı.

Uyuşturucu madde imal eden 11 kişi gözaltına alındı.

Yerlikaya şunları kaydetti:

-Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; "geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir."

-Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz.