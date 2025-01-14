İstanbul'da 11 milyon uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 11 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen "NARKOKAPAN-7" operasyonunda; 11 Milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 Ton 275 kg katkı Maddesi ele geçirildi." ifadesini kullandı.
Uyuşturucu madde imal eden 11 kişi gözaltına alındı.
Yerlikaya şunları kaydetti:
-Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; "geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir."
-Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz.
İstanbul'da Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen "NARKOKAPAN-7" operasyonunda;Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 14, 2025
️11 Milyon 225 Bin adet Uyuşturucu Hap,
1 Ton 275 Kg Katkı Maddesi ele geçirildi ❗️
️Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 11 şüpheli yakalandı ❗️
Yaptığımız her bir operasyon,. pic.twitter.com/y5ZkGYN6iY