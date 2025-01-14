Çekmeköy'de trafik kazasında 2 kişi yaralı
İstanbul Çekmeköy'de hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 08:28, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 08:29
Kuzey Çevre Otoyolu Çekmeköy mevkisi Çavuşbaşı istikametinde seyreden, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı.
Kaza nedeniyle hafif ticari aracın sürücüsü ile bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla götürüldü, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.