BUDO seferleri iptal edildi
Olumsuz hava şartları deniz trafiğini de etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı BUDO seferleri iptal edildi. İşte detaylar...
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 08:45, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 08:46
Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
- 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
- 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
- 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
- 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas),
- 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)