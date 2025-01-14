FETÖ'nün sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 7 gözaltı kararı
2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına giriş sınavı öncesinde FETÖ'cülerin sorulara erişip örgüte dağıtmasıyla ilgili soruşturmada 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 09:04, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:23
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına giriş sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavı kazandığı değerlendirilen 7 şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.