5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 19 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 09:26, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:39
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerince FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik harekete geçildi.
Ekipler, örgüt içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, birbirleriyle ankesörlü telefonla irtibat kuran ve haklarında itirafçı beyanı bulunan örgüt üyesi zanlıları tespit etti.
İstanbul, Sivas, Zonguldak, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.