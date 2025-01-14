İdare ve vergi mahkemelerinin kurulması kararı Resmi Gazete'de

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadı, idare ve vergi mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı bilgisini paylaştı.

Bakan Tunç paylaşımında, "Ülke genelinde idare ve vergi mahkemesi kurulu bulunmayan iller yönünden bölgelerin coğrafi durumlarını ve iş hacmini dikkate alarak yaptığımız çalışmalar sonucunda; Niğde, Şırnak, Tunceli ve Yalova illerimizde idare mahkemesi, Ağrı ve Şırnak illerimizde vergi mahkemesi kurulma kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni kurulan mahkemelerle birlikte idare mahkemesi kurulu il sayısını 65'e, vergi mahkemesi kurulu il sayısını ise 38'e yükseltmiş olduk. Yeni kurulan mahkemelerimizin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.