2 minibüs ve 2 otobüs birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Güldarpı Mahallesi mevkisinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net