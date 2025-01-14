Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de düzenlenen denetimlerde yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 21 kaçak göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 09:50, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:50
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.