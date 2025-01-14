17 yaşındaki ehliyetsiz Muhammet ölüme böyle gitti
Kırşehir'de, 17 yaşındaki ehliyet sürücü Muhammet Emin Eraslan kontrolünü yitirdiği araçla istinat duvarına çarptı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 10:43, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:50
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Mucur ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz Muhammet Emin Eraslan'ın kontrolünü yitirdiği 34 EBU 224 plakalı otomobil, bir evin istinat duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eraslan, ilk tedavisinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Muhammet Emin Eraslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.