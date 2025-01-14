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Devlet Bahçeli: PKK'nın bittiği şartsız olarak açıklanmalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü için sonun geldiğini belirterek, "DEM heyetinin temasları memnuniyet vericidir. PKK'lı teröristler silahlarını gömmelidir. Terörsüz Türkiye'nin yanında duran herkes değerli bir çabanın tarafıdır. Terör örgütü için son gelmiştir. DEM heyeti ile İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmede PKK'nın örgütsel varlığının bittiği açıklanmalıdır. Kesin beklentimiz budur" ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 11:12, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 11:48
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

*Türkiye çok güçlü bir devlettir. Siyasi düşüncelerimizi kendimize saklayıp detaylar konusunda belirsiz davranmıyoruz. İki yüzlü bir tavrın kıyısında dolaşmıyoruz. Kapalı devre siyasetin labirentlerine sıkışıp kalmıyoruz. Ne söylediysek arkasında mertçe duruyoruz. Çevremize yığınak yapan kara emperyalizmin senaryolarına karşı tahkimatı yoğunlaştırıyoruz. Maşeri vicdanlar çözümü tetikleyecek.

*12 ada Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum. Barışla kazanmak için savaşmak gerekiyorsa o da bizim için düğün bayramdır diyoruz. Zaman Türk milleti zamanıdır. Zemin Misak-ı Milli'nin son sınır hattıdır. Türkiye 'Mavi Vatan'dan vazgeçmez.

*Terörsüz bir yüzyılın çatısını gönüllerin birleşmesiyle örmenin amacındayız. Temkinli ve ihtiyatlı iyimserlikle devletimizin kutlu varlığına hiçbir halel getirmeyecek hakkaniyetli mücadelede inşallah çıta yükselteceğiz.

"Biz gelişmiş güçlenmiş Türkiye'nin hedefindeyiz"

*Fedakarlık ise istenen yerine getireceğiz. Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyini değiştiremez. Biz gelişmiş güçlenmiş Türkiye'nin hedefindeyiz.

*MHP ile Kürtleri düşman göstermek amacıyla hain propagandayı körüklediler. Ne yaptıysak kendimizi bir türlü anklatamadık. Belli ki hürmetimizi layık olduğu veçile gösteremedik. Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık onları hiçbir zaman öteki görmedik. Hep birklikte Türkiye olduğunu yüreklice savunduk."

"PKK'nın örgütsel varlığının bittiği açıklanmalıdır"

*DEM heyetinin temasları memnuniyet vericidir. Terörsüz Türkiye'nin yanında duran herkes değerli bir çabanın tarafıdır. Terör örgütü için son gelmiştir. DEM heyeti ile İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmede PKK'nın örgütsel varlığının bittiği açıklanmalıdır. Kesin beklentimiz budur.

*PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı ya da kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır. Terörle pazarlık olmaz müzakere yapılmaz yalnızca mücadele ediliyor."

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