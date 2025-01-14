Türkiye Hahambaşı Haleva hayatını kaybetti

İsak Helva , Hahambaşı Rafael Saban ve hahambaşı David Asseo 'nun ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü Hahambaşısı olarak görev yaptı.

1940, İstanbul doğumlu Rav İsak Haleva , lise eğitimini Beyoğlu Musevi Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1961'de Kudüs'teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi'nden dini hukuk ve eğitim alanlarında Rav (Haham) derecesiyle mezun oldu.

* Değerli Büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.

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