Türkiye Hahambaşı Haleva hayatını kaybetti

23 ilde FETÖ operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı
23 ilde FETÖ operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı
100.000 TL Kredi %3,66 Faizle!
100.000 TL Kredi %3,66 Faizle!
Sponsorlu İçerik
2025'te otomobil piyasasında yavaşlama mı olacak?
2025'te otomobil piyasasında yavaşlama mı olacak?
Abdüllatif Şener'in oğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı
Abdüllatif Şener'in oğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı
Tapu işlemlerinde 'yapay zeka' dönemi başlıyor
Tapu işlemlerinde 'yapay zeka' dönemi başlıyor
Devlet Bahçeli: PKK'nın bittiği şartsız olarak açıklanmalı
Devlet Bahçeli: PKK'nın bittiği şartsız olarak açıklanmalı
MEB'ten yeni düzenleme: Şehit ve gazi çocuklarını ilgilendiriyor
MEB'ten yeni düzenleme: Şehit ve gazi çocuklarını ilgilendiriyor
Bakan Göktaş açıkladı: Esnek çalışma modeli geliyor!
Bakan Göktaş açıkladı: Esnek çalışma modeli geliyor!
Akaryakıta çifte zam! Motorin 50 TL'yi görebilir
Akaryakıta çifte zam! Motorin 50 TL'yi görebilir
Tehlikeli ürünler açıklandı! Bakanlık çocukları korumak için harekete geçti
Tehlikeli ürünler açıklandı! Bakanlık çocukları korumak için harekete geçti
Okul Öncesi Öğretmenleri isyan noktasına geldi
Okul Öncesi Öğretmenleri isyan noktasına geldi
Bakanlık 'Biliyor muydunuz?' diye sordu tek tek cevapladı
Bakanlık 'Biliyor muydunuz?' diye sordu tek tek cevapladı
Meclis'ten onay çıkarsa, ÖTV'siz 12 araç modeli satışta!
Meclis'ten onay çıkarsa, ÖTV'siz 12 araç modeli satışta!
Meteorolojiden sağanak, buzlanma ve çığ uyarısı
Meteorolojiden sağanak, buzlanma ve çığ uyarısı
Fırsatçı yöneticiye para cezası geliyor
Fırsatçı yöneticiye para cezası geliyor
Doğrudan yatırımlar hızlanıyor
Doğrudan yatırımlar hızlanıyor
Bir milyonu aşkın üreticiye finansman
Bir milyonu aşkın üreticiye finansman
Fenomen şirketlerine 'kayyım' atanabilecek
Fenomen şirketlerine 'kayyım' atanabilecek
MSÜ'den KHO diploma töreni görüntüleriyle ilgili iddialara açıklama
MSÜ'den KHO diploma töreni görüntüleriyle ilgili iddialara açıklama
'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasına açıklama
'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasına açıklama
Karekodlu sistemle şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor
Karekodlu sistemle şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor
Bakanlıktan açıklama: İnternet alışverişlerinde iade hakkı kalktı mı?
Bakanlıktan açıklama: İnternet alışverişlerinde iade hakkı kalktı mı?
Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın yeniden adaylığına dair açıklama
Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın yeniden adaylığına dair açıklama
SGK'dan açıklama: Keyfi değil, mevzuata uygun yönetiliyoruz
SGK'dan açıklama: Keyfi değil, mevzuata uygun yönetiliyoruz
Bakan Işıkhan ile Ankara Büyükşehir arasında 'tuvalet' polemiği
Bakan Işıkhan ile Ankara Büyükşehir arasında 'tuvalet' polemiği
Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar neler?
Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar neler?
Bakan Kacır açıkladı: İkiz Dönüşüm ve Yapay Zeka için yeni destek
Bakan Kacır açıkladı: İkiz Dönüşüm ve Yapay Zeka için yeni destek
Beşiktaş Belediye Başkanının gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme
Beşiktaş Belediye Başkanının gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme
Bakan Memişoğlu'ndan 'maaş kesintisi' açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan 'maaş kesintisi' açıklaması
'38 yaşında EYT'den emekli olanları izah etmek zor'
'38 yaşında EYT'den emekli olanları izah etmek zor'
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye Hahambaşı Haleva hayatını kaybetti

Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, İstanbul'da hayatını kaybetti. Türkiye Yahudi toplumunun uzun yıllardır liderliğini üstlenen Rav İsak Haleva 85 yaşındaydı. İsak Haleva, Rafael Saban ve David Asseo'nun ardından Türkiye'nin üçüncü hahambaşısı olarak görev yapıyordu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 11:44, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 11:44
Yazdır
Türkiye Hahambaşı Haleva hayatını kaybetti

Uzun yıllar Türk Yahudi toplumuna liderlik yapan Türkiye Cumhuriyeti Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın İstanbul'da 85 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, Haleva'nın vefatının ardından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

* Değerli Büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Rav İsak Haleva kimdir?

1940, İstanbul doğumlu Rav İsak Haleva, lise eğitimini Beyoğlu Musevi Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1961'de Kudüs'teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi'nden dini hukuk ve eğitim alanlarında Rav (Haham) derecesiyle mezun oldu.

İsak Haleva, Türkiye'de yaşayan Yahudilerin 41 yıl dini liderliğini yapan haham David Asseo'nun 14 Temmuz 2002'deki ölümünün ardından gerçekleştirilen seçimlerde, yeni hahambaşı olarak seçilmişti.

İsak Helva, Hahambaşı Rafael Saban ve hahambaşı David Asseo'nun ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü Hahambaşısı olarak görev yaptı.

Haleva, Türkçe dışında İbranice, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Ladino ve Aramice dillerini biliyordu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber