Türkiye Hahambaşı Haleva hayatını kaybetti
Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, İstanbul'da hayatını kaybetti. Türkiye Yahudi toplumunun uzun yıllardır liderliğini üstlenen Rav İsak Haleva 85 yaşındaydı. İsak Haleva, Rafael Saban ve David Asseo'nun ardından Türkiye'nin üçüncü hahambaşısı olarak görev yapıyordu.
Uzun yıllar Türk Yahudi toplumuna liderlik yapan Türkiye Cumhuriyeti Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın İstanbul'da 85 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, Haleva'nın vefatının ardından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
* Değerli Büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Rav İsak Haleva kimdir?
1940, İstanbul doğumlu Rav İsak Haleva, lise eğitimini Beyoğlu Musevi Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1961'de Kudüs'teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi'nden dini hukuk ve eğitim alanlarında Rav (Haham) derecesiyle mezun oldu.
İsak Haleva, Türkiye'de yaşayan Yahudilerin 41 yıl dini liderliğini yapan haham David Asseo'nun 14 Temmuz 2002'deki ölümünün ardından gerçekleştirilen seçimlerde, yeni hahambaşı olarak seçilmişti.
İsak Helva, Hahambaşı Rafael Saban ve hahambaşı David Asseo'nun ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü Hahambaşısı olarak görev yaptı.
Haleva, Türkçe dışında İbranice, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Ladino ve Aramice dillerini biliyordu.