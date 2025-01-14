Esenyurt'ta magandalar bir genci darp edip kaçırmak istedi

Olay, dün gece 23:30 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Beyaz bir araçla sokağa gelen magandalar, bir genci önce tekme tokat dövdü, sonra ise arabayla kaçırmak istedi.

BALKONDAN EŞYA YAĞDI

Sesi duyan mahalleli cama çıkarak saldırganlara tepki gösterdi. Vatandaşlar önce polisi aradı sonra eline geçeni öfkeli şahıslara fırlattı. Bu durum sonrası panikleyen şahıslar genci arabadan atıp kaçmaya başladı.

Sosyal medyadan fotoğraf paylaştılar

Bu durumu gören vatandaşlar cep telefonuyla olayı kayıt altına aldı. Şahıslar daha sonra sosyal medya hesaplarında alaycı bir şekilde fotoğraf paylaştılar. Yaşanan olay sonrası emniyet güçleri olayla ilgili çalışma başlattı.