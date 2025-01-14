4 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Ekipler olay yerine akın etti

Olay Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Adabük Mahallesi'mde yaşandı. Samet Can Taş adlı 4 yaşındaki çocuk, evinin karşısındaki inşaat alanında oyun oynarken, inşaatın önünde dizili tahta kalasların üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi, küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen minik çocuk hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.