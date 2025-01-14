4 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Ekipler olay yerine akın etti
Giresun'da inşaat alanında oynayan 4 yaşındaki Samet Can Taş, kalıp parçasının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Çocuğun ölümü ailesini hüzne boğarken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 11:41, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 11:42
Olay Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Adabük Mahallesi'mde yaşandı. Samet Can Taş adlı 4 yaşındaki çocuk, evinin karşısındaki inşaat alanında oyun oynarken, inşaatın önünde dizili tahta kalasların üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi, küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen minik çocuk hayatını kaybetti.Esenyurt'ta magandalar bir genci darp edip kaçırmak istedi
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.