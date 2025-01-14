MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamaya göre; "Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 11:50, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 11:49
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek!
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 14, 2025
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriyenin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPGli teröristi etkisiz hale getirdi.
Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek!#MilliSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/MM3YjcC7w2