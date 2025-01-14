Abdüllatif Şener'in oğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı

Eski Bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, geçen yıl temmuz ayında anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdü. Akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen Bedirhan Şener, önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış daha sonra tutuklanmıştı. Bedirhan Şener hakkında "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

#ÖZELHABER I Abdullatif Şener'e çifte evlat şoku: Biri cinayetten, diğeri hakaretten tutuklandı!



Eski bakan Abdullatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, geçtiğimiz yıl anneannesini öldürüp tutuklanmıştı.



Şener, şimdi de diğer oğlunun Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmasıyla. pic.twitter.com/h4aQzjtLga Ekol TV (@ekoltvv) January 14, 2025

KÜLLİYE'NİN ÖNÜNDE HAKARETLER YAĞDIRDI

Kayınvalidesini mezara, oğlunu cezaevine gönderen eski Bakanlardan Abdüllatif Şener'e bir şok da diğer oğlu Şamil Şener'den geldi. Şamil Şener dün gece Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaretler yağdırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada Külliye yerleşkesinde görev yapan polislerin ihbarı üzerine Şamil Şener'in aracı durduruldu. Araçtan indirilen Şener, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan Şener, daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edilen Şamil Şener, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.